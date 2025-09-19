Auto si scontra con un albero a Recanati bimba di un anno muore in ospedale dopo cinque giorni di agonia
Una bimba di un anno è morta dopo cinque giorni di agonia al Torrette di Ancona. Il decesso è avvenuto nella serata di giovedì 18 settembre. La piccola era rimasta coinvolta in un grave incidente pochi giorni fa. Dopo il ricovero in ospedale, le sue condizioni si sono aggravate e la bambina non ce l'ha fatta. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Auto contro albero, paura per bimba di un anno trasferita al Salesi - Una bambina di un anno è rimasta gravemente ferita ieri, in un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato a Recanati. Come scrive veratv.it
Recanati, la piccola Rebecca non ce l'ha fatta: muore a un anno in ospedale pochi giorni l'incidente in auto coi genitori - Il cuore della piccola Rebecca, di appena un anno, ha smesso di battere ieri mattina all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona. msn.com scrive