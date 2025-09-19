Nuova impresa di Fabio Barone, pilota romano che a bordo di una Ferrari ha sfrecciato a 164 kmh sul ponte della Nave Trieste della Marina Militare Italiana. L’anno scorso, Barone ha stabilito il record della Federazione Italiana Cronometristi su un’altra portaerei nel sud Italia, raggiungendo i 152 chilometri all’ora. Giovedì ha ritoccato il suo primato nell’evento che si è svolto al porto di Civitavecchia, alla guida di una Ferrari SF90 Stradale. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Auto, record mondiale di velocità con una Ferrari a bordo di Nave Trieste