Auto record mondiale di velocità con una Ferrari a bordo di Nave Trieste

19 set 2025

Nuova impresa di Fabio Barone, pilota romano che a bordo di una Ferrari ha sfrecciato a 164 kmh sul ponte della Nave Trieste della Marina Militare Italiana. L’anno scorso, Barone ha stabilito il record della Federazione Italiana Cronometristi su un’altra portaerei nel sud Italia, raggiungendo i 152 chilometri all’ora. Giovedì ha ritoccato il suo primato nell’evento che si è svolto al porto di Civitavecchia, alla guida di una Ferrari SF90 Stradale. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

