Auto piomba su un distributore di benzina | la scena choc immortalata dalla telecamera
Un grave incidente ha sconvolto la tranquillità di un piccolo centro lo scorso 12 settembre, quando un’auto lanciata a tutta velocità ha terminato la sua corsa contro un palo della luce e poi dentro un distributore di benzina. Nella concitazione del momento, un uomo che stava semplicemente lavando il parabrezza della propria auto è riuscito a salvarsi per un soffio, evitando di essere travolto in pieno. Il conducente, estratto dal veicolo e portato in ospedale con ferite lievi, dovrà rispondere di guida pericolosa. Un passante originario del Nebraska, che in quel momento si trovava nell’area del distributore, è rimasto coinvolto di riflesso nell’incidente, venendo sfiorato dal mezzo fuori controllo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: auto - piomba
