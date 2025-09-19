Auto il commissario UE al Commercio riduce le speranze di un rapido accordo con l’India

Roma, 19 settembre 2025 – Lo scorso giovedì, il commissario europeo al Commercio, Maros Sefcovic, ha dichiarato che i colloqui tra Europa e India mostrano pochi segnali di una rapida svolta, con le divergenze sull'accesso al mercato automobilistico ancora irrisolte. "Non nascondo che i negoziati sono estremamente impegnativi ", ha dichiarato Sefcovic a Euractiv.com in un'intervista. Anche dopo aver accettato di escludere alcuni prodotti alimentari dai negoziati, ha aggiunto, concludere quello che diventerebbe il più grande accordo commerciale dell'Unione entro la fine dell'anno rappresenterebbe comunque una "grande sfida".

