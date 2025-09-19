Auto il commissario UE al Commercio riduce le speranze di un rapido accordo con l’India

Quotidiano.net | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 19 settembre 2025 – Lo scorso giovedì, il commissario europeo al Commercio, Maros Sefcovic, ha dichiarato che i colloqui tra Europa e India mostrano pochi segnali di una rapida svolta, con le divergenze sull’accesso al mercato automobilistico ancora irrisolte. “Non nascondo che i negoziati sono estremamente impegnativi ”, ha dichiarato Sefcovic a Euractiv.com in un’intervista. Anche dopo aver accettato di escludere alcuni prodotti alimentari dai negoziati, ha aggiunto, concludere quello che diventerebbe il più grande   accordo commerciale dell’Unione entro la fine dell’anno rappresenterebbe comunque una “grande sfida”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

auto il commissario ue al commercio riduce le speranze di un rapido accordo con l8217india

© Quotidiano.net - Auto, il commissario UE al Commercio riduce le speranze di un rapido accordo con l’India

In questa notizia si parla di: auto - commissario

Arrestata una banda specializzata in furti di auto e riciclaggio: tra gli indagati anche un commissario di Polizia

Auto rubate, ‘ripulite’ e rivendute: 6 arresti, nei guai anche un commissario di Polizia locale

Auto rubate e rivendute, arrestata banda: indagato anche un commissario della polizia locale

Auto, il commissario UE al Commercio riduce le speranze di un rapido accordo con l’India; Dazi Usa su auto verso il 15%, Ue: Onora impegni assunti, vantaggi reciproci; Ue azzera dazi ai beni industriali Usa e sblocca nodo auto.

auto commissario ue commercioUe, ordine esecutivo di Trump sui dazi: verso il 15% per le auto - Dagli Usa arriva l'ordine esecutivo per l'attuazione della dichiarazione congiunta Ue- Riporta tg24.sky.it

Intesa Ue-Usa sui dazi: dettagli e implicazioni del 15% anche su auto, farmaci e chip. Vino fuori dal patto - La Ue si è impegnata ad acquistare «una fornitura costante di chip per l’intelligenza artificiale dag ... Come scrive ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Auto Commissario Ue Commercio