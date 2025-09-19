Auto elettriche | Poste realizza nuove colonnine di ricarica a Burgio e Calamonaci

Agrigentonotizie.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prosegue l’impegno di Poste Italiane a favore della mobilità sostenibile in provincia di Agrigento, dove sono operative quattro nuove colonnine di ricarica per auto elettriche a Burgio e Calamonaci. Gli impianti rientrano nel progetto Polis – “Casa dei servizi digitali”, nato per rafforzare la. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

