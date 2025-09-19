Auto elettriche | Poste realizza nuove colonnine di ricarica a Burgio e Calamonaci
Prosegue l’impegno di Poste Italiane a favore della mobilità sostenibile in provincia di Agrigento, dove sono operative quattro nuove colonnine di ricarica per auto elettriche a Burgio e Calamonaci. Gli impianti rientrano nel progetto Polis – “Casa dei servizi digitali”, nato per rafforzare la. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: auto - elettriche
Italia al 27esimo posto per auto elettriche a batteria. Da settembre gli incentivi
Elon Musk contro la riforma fiscale di Trump che taglia gli incentivi alle auto elettriche
Tesla Light Show a Monza: oltre 100 auto elettriche sul circuito F1 per uno spettacolo unico al mondo
Incentivi auto elettriche: partono le offerte private, anche senza requisito ISEE • Arrivano le offerte delle case automobilistiche per l’acquisto di veicoli non inquinanti: ecco le proposte senza requisito relativo alla soglia ISEE. - X Vai su X
#Shell ha annunciato una nuova soluzione di ricarica ultraveloce per auto elettriche che promette di ridurre i tempi di ricarica a soli 10 minuti, accelerando notevolmente la diffusione della mobilità elettrica e superando una delle principali barriere per gli utenti Vai su Facebook
Due stalli per le auto elettriche grazie alle Poste; Grande interesse dei sindaci al progetto di Poste per l'installazione gratuita di colonnine elettriche; Omegna, alle Poste spazio relax e si ricarica l’auto elettrica.
Installate in nove comuni della Marca le colonnine per auto elettriche di Poste Italiane - Grazie al progetto Polis le colonnine di ricarica sono state posizionate negli uffici postali di Nervesa, Quinto di Treviso, Cornuda, Sernaglia, Mareno di Piave, Spresiano, Santa Lucia di Piave e Font ... Si legge su trevisotoday.it
A Treviso le prime colonnine elettriche di Poste Italiane per una mobilità più green - A Treviso attivate le prime colonnine di ricarica elettrica di Poste Italiane. Segnala nordest24.it