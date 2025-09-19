Auto ariete e rapina alle Poste | condannato a 4 anni e mezzo

E' arrivato il conto da pagare per Alberto Gazzabin, il 55enne che il 15 novembre dello scorso anno attorno alle 12 ha assaltato l'ufficio postale di piazzale Cuoco alla Guizza. Sottoposto a rito abbreviato gli è stata inflitta una condanna a 4 anni e mezzo. Il titolare del fascicolo d'indagine. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Alberto Gazzabin condannato a 4 anni e mezzo per la rapina all'ufficio postale usando un'auto rubata come ariete - L'assalto all'ufficio postale "Padova 16" di piazzale Cuoco, è costato una condannata in rito abbreviato a 4 anni e 6 mesi per Alberto Gazzabin di 55 ... Come scrive ilgazzettino.it

