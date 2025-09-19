Aumento prezzi console xbox | cosa sapere e come prepararsi

aumento dei prezzi delle console Xbox: dettagli e implicazioni. Nel contesto di un mercato videoludico in evoluzione, le principali aziende produttrici di console continuano a modificare le proprie politiche di prezzo. Recentemente, anche Microsoft ha annunciato un incremento dei costi delle proprie console di ultima generazione, in linea con le tendenze di settore e le condizioni macroeconomiche attuali. Questo cambiamento interessa sia il modello Xbox Series X che la Series S, e si applicherà a partire da ottobre 2025. l’ufficialità dell’aumento di prezzo delle console xbox. Secondo quanto comunicato sul sito ufficiale del supporto Xbox, i prezzi delle console sono stati rivisti verso l’alto. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

