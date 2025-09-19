Aumenta il prezzo delle sigarette | l’ipotesi di un piano triennale di rincari

Un nuovo rialzo dei prezzi per sigarette, sigari e tabacco trinciato. Dopo gli aumenti di inizio anno, anche il 2026 potrebbe riservare una sorpresa, con un ulteriore incremento. L’ipotesi è quella che con un piano triennale il governo possa ritoccare verso l’alto i prezzi delle sigarette. L’idea è che possano aumentare fino a un massimo di 1,50 euro nel prossimo triennio, quindi fino al 2028. Si tratterrebbe di piccoli incrementi ogni nuovo anno. Il progetto permetterebbe così all’Italia di adeguarsi al piano di revisione accise previsto dall’ Unione europea, che riguarderà solo il tabacco e non i prodotti da fumo senza combustione e le sigarette elettroniche. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Aumenta il prezzo delle sigarette: l’ipotesi di un piano triennale di rincari

