Augsburg-Mainz 05 sabato 20 settembre 2025 ore 15 | 30 | formazioni quote pronostici

Quarto turno di Bundesliga che vede l’Augsburg di Wagner affrontare in casa il Mainz 05 di Henriksen. I Fuggerstaedter vengono dal KO sul campo del St. Pauli, contro un avversario in salute e capace di venire fuori alla distanza. Rimane comunque la solita prestazione di qualità di una squadra che pare avere il potenziale per tirarsi fuori ben presto dalla lotta salvezza. Per gli 05er KO interno . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Augsburg-Mainz 05 (sabato 20 settembre 2025 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici

