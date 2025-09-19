Audizioni X Factor | Tellynonpiangere Michelle Lufo e Kindergarten Ecco qual è stato il verdetto dei giudici

Bologna, 19 settembre – E’ presto per stabilire se saranno loro ad avere l’ X-Factor. Di certo, però, alcuni giovani partecipanti alle audizioni del talent di Sky hanno conquistato i giudici nel primo step verso il programma, quello delle selezioni. E come spesso successo anche nelle precedenti edizioni, non mancano quelli che arrivano da Bologna e dall’Emilia-Romagna. E nella seconda puntata si sono fatti notare sia da Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Jake La Furia e Achille Lauro che dal pubblico. Ovviamente il loro percorso continuerà con le prossime fasi della gara e solo fra qualche settimana si saprà se arriveranno ai live. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Audizioni X Factor: Tellynonpiangere, Michelle Lufo e Kindergarten. Ecco qual è stato il verdetto dei giudici

