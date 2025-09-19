Audizioni X Factor 2025 cosa è successo nella seconda serata

X Factor continua a portare sul palco la formula che l’ha reso famoso: un mix irresistibile di talento, emozioni, voci nuove e quel pizzico di gossip che non guasta mai. Nella seconda serata di audizioni si sono alternati talenti sorprendenti, storie personali toccanti e commenti pungenti che hanno acceso il pubblico e fatto, ancora una volta, il pieno di ascolti. Protagonisti assoluti, ovviamente, non solo i cantanti in gara ma soprattutto i 4 giudici che, con il loro inconfondibile stile, la loro verve e i loro giudizi rendono ogni puntata indimenticabile. Tra i riconfermati troviamo infatti Achille Lauro, sempre al centro di gag esilaranti per via del suo inconfondibile charme, il simpaticissimo e super preparato Jake La Furia e l’elegante Paola Iezzi, mentre la novità assoluta di quest’anno è rappresentata da Francesco Gabbani che ha preso il posto di Manuel Agnelli. 🔗 Leggi su Dilei.it

