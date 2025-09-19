Auditel Tg1 si conferma leader dell' informazione televisiva

L'analisi Auditel è l'unico metro oggettivo per la misurazione della resa di un programma televisivo. In un momento storico come quello attuale, i telegiornali sono un punto di riferimento fondamentale per restare connessi con il mondo. Digital Identity, società specializzata in comunicazione digitale, ha analizzato i dati ufficiali Auditel relativi ai primi otto mesi del 2025 (inclusa la prima metà di settembre), concentrandosi sui principali telegiornali delle reti generaliste, pubbliche e private. Il rapporto conferma che il telegiornale più visto è il il TG1 delle 20, che in base a quanto emerge dal report è che da gennaio a settembre cresce costantemente rispetto ai corrispettivi mensili del 2024. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

