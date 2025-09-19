Attrice italiana torna single dopo la rottura con la coppia super Vip

la fine di una relazione tra figure iconiche del cinema. Recentemente, si è diffusa la notizia della separazione tra Monica Bellucci e Tim Burton, due personalità di spicco nel mondo cinematografico. La decisione è stata comunicata in modo ufficiale e rispettoso, sottolineando come il legame tra i due artisti sia terminato senza acrimonia. Questo evento ha suscitato grande interesse mediatico, data la notorietà delle parti coinvolte e il loro rapporto caratterizzato da discrezione e rispetto reciproco. l’origine della loro storia d’amore. La relazione tra Monica Bellucci e Tim Burton ha avuto inizio nel 2006 durante il Festival di Cannes, anche se all’epoca non si manifestò subito un forte legame. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Attrice italiana torna single dopo la rottura con la coppia super Vip

In questa notizia si parla di: attrice - italiana

Attrice premio Oscar si unisce inaspettatamente al cast di una serie tv italiana

“Incinta per la seconda volta”. L’attrice italiana della tv si mostra col pancione: è al sesto mese

“Aspetto un bambino”. L’attrice italiana sarà mamma per la prima volta a 47 anni, la gioia più grande

Il regista americano #TimBurton e l'attrice italiana #MonicaBellucci hanno annunciato la loro separazione in una dichiarazione inviata alla Afp. "È con grande rispetto e affetto reciproco che Monica Bellucci e Tim Burton hanno deciso di separarsi", hanno dic - X Vai su X

L'attrice italiana, legata a Orvieto, incanta Hollywood con un abito Valentino Haute Couture Vai su Facebook

Whoopi Goldberg nel cast di Un posto al sole, il video dell'attrice: Folle, il mio italiano non è perfetto; Francesca Inaudi, attrice e doula: “Aiuto le madri a sentirsi meno sole. È la mia rivoluzione”; Jennifer Lopez torna single, la popstar e attrice rompe con il fidanzato Alex Rodriguez, ex campione di baseball.

“Hanno deciso di separarsi” L’amatissima attrice italiana torna single dopo due anni di relazione, scoppiata la coppia super Vip: l’annuncio ufficiale - Monica Bellucci e Tim Burton annunciano la loro separazione dopo un legame durato due anni, confermando una scelta serena e rispettosa, mantenendo vivo un affetto reciproco nonostante la rottura ... Lo riporta bigodino.it

Brenda Lodigiani torna single prima del debutto a Bake Off: "Ho scaricato Tinder" - L'attrice e comica Brenda Lodigiani sta vivendo un periodo di grande soddisfazione sul fronte lavorativo, con un debutto importante in dirittura d'arrivo. Riporta gazzetta.it