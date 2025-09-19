Attrezzature sportive nei licei scientifici sportivi | candidature dal 24 settembre al 10 ottobre AVVISO
Con l’Avviso emanato in attuazione del decreto ministeriale n. 104 del 27 maggio 2025, il Ministero dell’Istruzione e del Merito avvia un intervento specifico a favore dei licei scientifici a indirizzo sportivo. Le risorse disponibili saranno destinate all’acquisto di attrezzature per le palestre scolastiche, con l’obiettivo di migliorare le condizioni per l’apprendimento delle discipline motorie e promuovere un approccio didattico più pratico. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: attrezzature - sportive
Campo da basket, piazza e attrezzature sportive: il nuovo spazio dedicato allo sport tra il Piano e le Grazie
Torna l'iniziativa Amici di Scuola e dello Sport di Esselunga Donaci i tuoi Buoni e con il tuo aiuto raccoglieremo insieme materiale e attrezzature sportive per la nostra società sportiva! #VivaAmiciDiScuolaeDelloSport - facebook.com Vai su Facebook
45 milioni per attrezzature nei Licei scientifici a indirizzo sportivo: domande entro il 10 ottobre. Valditara: Sport palestra di vita; Avviso per attrezzature nei Licei scientifici a indirizzo sportivo; Scuola, 45 milioni di euro per le attrezzature nei Licei scientifici a indirizzo sportivo.
Scuola, 45 milioni di euro per le attrezzature nei Licei scientifici a indirizzo sportivo - Investire nelle strutture scolastiche significa investire nel futuro dei nostri ragazzi” ... Lo riporta ilsole24ore.com
45 milioni per attrezzature nei Licei scientifici a indirizzo sportivo: domande entro il 10 ottobre. Valditara: “Sport palestra di vita” - È stato pubblicato l’Avviso pubblico da 45 milioni di euro destinato ai Licei scientifici a indirizzo sportivo, per finanziare l’acquisto ... Riporta orizzontescuola.it