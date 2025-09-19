Attrezzature sportive nei licei scientifici sportivi | candidature dal 24 settembre al 10 ottobre AVVISO

Con l’Avviso emanato in attuazione del decreto ministeriale n. 104 del 27 maggio 2025, il Ministero dell’Istruzione e del Merito avvia un intervento specifico a favore dei licei scientifici a indirizzo sportivo. Le risorse disponibili saranno destinate all’acquisto di attrezzature per le palestre scolastiche, con l’obiettivo di migliorare le condizioni per l’apprendimento delle discipline motorie e promuovere un approccio didattico più pratico. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it