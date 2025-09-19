Quasi otto italiani su 10 rivoterebbero Giorgia Meloni. La “fedeltà” assoluta alla premier è il dato macroscopico rivelato dal sondaggio dell’Istituto Noto. Che ha posto un quesito agli interpellati: quanti elettori restano fedeli al proprio partito? La rilevazione ha lo scopo di sondare gli umori e lo stato delle appartenenze politiche in vista delle prossime elezioni politiche, previste per il 2027. Ebbene, il 77% degli elettori del 2022 conferma l’intenzione di votare ancora Giorgia Meloni. Sondaggio fedeltà a Meloni, Noto: “dato imponente”. “È un dato imponente”, scrive Noto sul Giornale, al quale il sondaggista consegna i dati in esclusiva. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Attrazione Meloni: otto italiani su dieci la rivoterebbero nel 2027. Schlein perde pezzi, “tradita” per Conte