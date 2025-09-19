Attivato il pagamento con l' app Telepass per il parcheggio sulle strisce blu | si pagano i muniti effettivi della sosta

Anche a Pescara ora i parcheggi con le “strisce blu” si possono pagare con l’app Telepass. Lo fa sapere l’amministrazione comunale con il servizio reso possibile dalla collaborazione con la società partecipata Pescara Multiservice che lo gestisce. Non bisogna dunque avere il Telepass in auto. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

