Attivato il pagamento con l' app Telepass per il parcheggio sulle strisce blu | si pagano i muniti effettivi della sosta
Anche a Pescara ora i parcheggi con le “strisce blu” si possono pagare con l’app Telepass. Lo fa sapere l’amministrazione comunale con il servizio reso possibile dalla collaborazione con la società partecipata Pescara Multiservice che lo gestisce. Non bisogna dunque avere il Telepass in auto. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Anche a Fabriano è attivo il servizio di pagamento della sosta tramite Tabnet. Puoi pagare solo per il tempo effettivo di sosta, con la possibilità di estendere o terminare il parcheggio in qualsiasi momento. Disponibile sull’app Tabnet, nella sezione “sosta”. - facebook.com Vai su Facebook
