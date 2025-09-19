Attivato il pagamento con l' app Telepass per il parcheggio sulle strisce blu | si pagano i minuti effettivi della sosta
Anche a Pescara ora i parcheggi con le “strisce blu” si possono pagare con l’app Telepass. Lo fa sapere l’amministrazione comunale con il servizio reso possibile dalla collaborazione con la società partecipata Pescara Multiservice che lo gestisce. Non bisogna dunque avere il Telepass in auto. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
In questa notizia si parla di: attivato - pagamento
Attivato il pagamento con l'app Telepass per il parcheggio sulle strisce blu: si pagano i muniti effettivi della sosta
Anche a Fabriano è attivo il servizio di pagamento della sosta tramite Tabnet. Puoi pagare solo per il tempo effettivo di sosta, con la possibilità di estendere o terminare il parcheggio in qualsiasi momento. Disponibile sull’app Tabnet, nella sezione “sosta”. - facebook.com Vai su Facebook
Attivato il pagamento con l'app Telepass per il parcheggio sulle strisce blu: si pagano i muniti effettivi della sosta; Pagamento della sosta con lo smartphone: arriva anche a Pescara la collaborazione con Telepass; Telepass Grab&Go: la soluzione pay per use a zero canone.
San Marzano sul Sarno, la sosta sulle strisce blu di paga con l’APP “Telepass” - Al via a San Marzano sul Sarno (SA) il nuovo servizio di pagamento della sosta sulle "Strisce blu" con lo smartphone attraverso l'app "Telepass". Lo riporta sciscianonotizie.it
Pescara: strisce blu ora pagabili via app Telepass - Sosta più smart, sicura e flessibile per residente, pendolari e turisti ... Riporta abruzzonews.eu