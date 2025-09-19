Atterraggio di emergenza per Trump nel Regno Unito | trasferito su un altro elicottero

L’elicottero sul quale viaggiavano il Presidente degli Stati Uniti e sua moglie Melania ha subito un atterraggio di emergenza nel Regno Unito, dove la coppia presidenziale si trovava in visita di Stato. Il velivolo, scrive il Daily Mail, ha avuto “un problema idraulico” mentre volava verso l’aeroporto di Stansted dalla residenza del Primo Ministro a Chequers, dove Trump aveva incontrato Starmer per una conferenza stampa congiunta. Funzionari hanno affermato che l’aereo è atterrato all’aeroporto di Luton “per eccesso di precauzione”. Il Presidente degli Stati Uniti si è trasferito su un elicottero di supporto che volava in formazione e ha ripreso il volo per raggiungere l’aereo dell’ Air Force One a Stansted. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

