Atterraggio di emergenza per Trump nel Regno Unito | trasferito su un altro elicottero
L’elicottero sul quale viaggiavano il Presidente degli Stati Uniti e sua moglie Melania ha subito un atterraggio di emergenza nel Regno Unito, dove la coppia presidenziale si trovava in visita di Stato. Il velivolo, scrive il Daily Mail, ha avuto “un problema idraulico” mentre volava verso l’aeroporto di Stansted dalla residenza del Primo Ministro a Chequers, dove Trump aveva incontrato Starmer per una conferenza stampa congiunta. Funzionari hanno affermato che l’aereo è atterrato all’aeroporto di Luton “per eccesso di precauzione”. Il Presidente degli Stati Uniti si è trasferito su un elicottero di supporto che volava in formazione e ha ripreso il volo per raggiungere l’aereo dell’ Air Force One a Stansted. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: atterraggio - emergenza
Atterraggio di emergenza all’aeroporto, velivolo perde elica e motore: pilota vivo per miracolo
“Aiuto, aiutateci”. Paura in aereo, allarme e atterraggio di emergenza a Roma: soccorsi sulla pista
L’allarme e l’atterraggio d’emergenza a Roma: momento di tensione in volo
Donald Trump, atterraggio d'emergenza per il suo elicottero - X Vai su X
Sky tg24. . Aereo passeggeri effettua un atterraggio di fortuna a Sint Maarten. Domenica 7 settembre il carrello di atterraggio di un Boeing della WestJet si sarebbe sgonfiato durante l'atterraggio dell'aereo. WestJet spiega che le squadre di emergenza sono int Vai su Facebook
Regno Unito, atterraggio d'emergenza per elicottero di Trump: trasferito su altro velivolo; Atterraggio d'emergenza per elicottero di Trump nel Regno Unito; Atterraggio di emergenza per Trump nel Regno Unito: trasferito su un altro elicottero.
Regno Unito, atterraggio d'emergenza per elicottero di Trump: trasferito su altro velivolo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Regno Unito, atterraggio d'emergenza per elicottero di Trump: trasferito su altro velivolo ... Secondo msn.com
Trump, atterraggio d'emergenza per l'elicottero: il guasto idraulico e il trasferimento su un altro velivolo (prima di ripartire verso gli Usa). Cosa è successo - L'elicottero con a bordo il Presidente degli Stati Uniti e sua moglie Melania ha avuto «un problema idraulico» mentre volava ... Segnala msn.com