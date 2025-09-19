È stato arrestato in Cisgiordania Mahmoud Khader Abed Adra, palestinese di 70 anni, noto anche con il nome di Hicham Harb, che dal novembre 2023 è iscritto nel registro degli indagati per strage dalla Procura di Roma nell’ambito dell’inchiesta avviata nel 2020 sull’ attentato alla Sinagoga dell’ottobre del 1982, nel quale perse la vita Stefano Gaj Tachè, di due anni, e 37 persone rimasero ferite. Harb è sospettato di essere la mente di quell’attentato, oltre che ricercato per la strage dello stesso anno al ristorante ebraico Jo Goldenberg, nel cuore del quartiere ebraico Marais di Parigi, che causò sei morti e 19 feriti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Attento alla Sinagoga di Roma, dopo 43 anni la “mente” arrestata in Cisgiordania