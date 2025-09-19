Attento alla Sinagoga di Roma dopo 43 anni la mente arrestata in Cisgiordania
È stato arrestato in Cisgiordania Mahmoud Khader Abed Adra, palestinese di 70 anni, noto anche con il nome di Hicham Harb, che dal novembre 2023 è iscritto nel registro degli indagati per strage dalla Procura di Roma nell’ambito dell’inchiesta avviata nel 2020 sull’ attentato alla Sinagoga dell’ottobre del 1982, nel quale perse la vita Stefano Gaj Tachè, di due anni, e 37 persone rimasero ferite. Harb è sospettato di essere la mente di quell’attentato, oltre che ricercato per la strage dello stesso anno al ristorante ebraico Jo Goldenberg, nel cuore del quartiere ebraico Marais di Parigi, che causò sei morti e 19 feriti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: attento - sinagoga
Il cancelliere federale Friedrich Merz ha dichiarato "guerra all'antisemitismo" in un discorso tenuto in occasione della riapertura della sinagoga di Monaco, restaurata quasi 87 anni dopo la sua devastazione durante i pogrom di novembre del 1938. Nel suo inte Vai su Facebook
Attentato alla Sinagoga di Roma, arrestata la 'mente' in Cisgiordania dopo 43 anni; Attento alla Sinagoga di Roma, dopo 43 anni la mente arrestata in Cisgiordania; Sicurezza rafforzata: dopo l'agguato di Washington, focus su ghetto ebraico e sinagoga.
Attentato alla Sinagoga di Roma, arrestata la 'mente' in Cisgiordania dopo 43 anni - Hicham Harb, 70 anni, è accusato anche di essere il mandante della strage al ristorante Jo Goldenberg di Parigi ... Riporta msn.com
Attacco alla Sinagoga di Roma, catturato dai palestinesi dell'Anp Hicham Harb, considerato la mente del commando dell'attentato del 1982 - Il presidente della Comunità ebraica romana: «Il muro di omertà si sta sgretoland ... Scrive msn.com