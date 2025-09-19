Vuoi o non vuoi, che le cose vadano bene o male, di mezzo c’è sempre il Genoa. Parla la storia e parlano i precedenti, soprattutto quelli recenti, spietati con il Bologna, uscito vincente una sola volta nelle ultime 12 sfide in assoluto, tra casa e trasferta: il successo più "recente" al Dall’Ara sette anni fa, in un sabato pomeriggio ghiacciato del febbraio 2018, reso mite dalla meteora uruguaiana Falletti e da Mattia Destro (gol e assist), che qualche anno più tardi sarebbe entrato nella storia anche dalla parte sbagliata a Marassi, mettiamola così. Un incrocio mai banale, a dominio rossoblù, e anche se in palio mancano gli Scudetti, come accadeva un secolo fa circa, certe ferite restano e non verranno mai rimarginate. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Attenti al Grifone. Dal centenario rovinato al doppio Venturino