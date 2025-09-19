Attentati eplsosivi Rocca a Latina | Risposta forte dallo Stato In città 300 telecamere in più
A Latina la Regione Lazio consentirà l’installazione di 300 nuove telecamere di videosorveglianza, per implementare la sicurezza, che andranno ad aggiungersi alle 50 attualmente in funzione. È l’impegno portato dal presidente della Regione, Francesco Rocca, accorso a Latina dopo la lettera che la. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
