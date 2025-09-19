Attack on titan annuncia nuova collaborazione manga per uomini

Il celebre franchise di Attack on Titan, nonostante abbia concluso la sua saga nel 2021 con la fine del manga originale, continua a sorprendere e coinvolgere il pubblico attraverso iniziative innovative. Questa volta, l'universo narrativo della serie si apre a un settore inaspettato: quello della cura della pelle maschile. Un nuovo progetto editoriale, nato dalla collaborazione tra il noto manga e il colosso giapponese della bellezza Shiseido, mira a unire intrattenimento e consigli pratici per il benessere quotidiano. attack on titan: un nuovo manga dedicato alla cura della pelle degli uomini.

