Attack on titan annuncia nuova collaborazione manga per uomini

Jumptheshark.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il celebre franchise di Attack on Titan, nonostante abbia concluso la sua saga nel 2021 con la fine del manga originale, continua a sorprendere e coinvolgere il pubblico attraverso iniziative innovative. Questa volta, l’universo narrativo della serie si apre a un settore inaspettato: quello della cura della pelle maschile. Un nuovo progetto editoriale, nato dalla collaborazione tra il noto manga e il colosso giapponese della bellezza Shiseido, mira a unire intrattenimento e consigli pratici per il benessere quotidiano. attack on titan: un nuovo manga dedicato alla cura della pelle degli uomini. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

attack on titan annuncia nuova collaborazione manga per uomini

© Jumptheshark.it - Attack on titan annuncia nuova collaborazione manga per uomini

In questa notizia si parla di: attack - titan

Come guardare tutti gli episodi di attack on titan nel 2025: guida completa

Dragon ball z provoca polemiche per la critica a attack on titan

I 10 migliori episodi di anime da one piece ad attack on titan

Attack on Titan: The Last Attack – Crunchyroll annuncia la data d’uscita italiana; porta il film Attack on Titan: THE LAST ATTACK al cinema, all'inizio del 2025; Attack on Titan, quando uscirà l'ultimo episodio in Italia? L'annuncio di Crunchyroll.

attack on titan annunciaAttack on Titan, annunciato un nuovo progetto per l'anniversario... ma non è ciò che volete - Erano molte le speranze sui progetti per celebrare il sedicesimo anniversario di Attack on Titan ma l'ultimo annuncio ha deluso i fan. anime.everyeye.it scrive

attack on titan annunciaAttack on Titan sorprende con una nuova serie manga in 4 parti: non è quello che pensi! - Attack on Titan celebra il suo 16° anniversario con un progetto speciale, offrendo ai fan una nuova esperienza unica e creativa. Da anime.everyeye.it

Cerca Video su questo argomento: Attack On Titan Annuncia