Attacco ancora più forte Flavio Bianchi in azzurro

Diciassette giorni dopo la chiusura della finestra estiva di calciomercato, l’ Empoli ufficializza un altro innesto. Flavio Bianchi è un nuovo giocatore azzurro. Il 25enne attaccante di Asti era svincolato dopo il fallimento del Brescia, con la cui maglia aveva disputato le ultime quattro stagioni di Serie B. L’operazione per la verità sembrava potesse andare in porto già a inizio mese, con la società azzurra e il calciatore piemontese che avevano trovato l’accordo, ma nelle settimane successive si sono dilatati i tempi necessari a svolgere le visite mediche e così si è dovuto attendere ieri per mettere nero su bianco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

