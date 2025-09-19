Attacco ancora più forte Flavio Bianchi in azzurro
Diciassette giorni dopo la chiusura della finestra estiva di calciomercato, l’ Empoli ufficializza un altro innesto. Flavio Bianchi è un nuovo giocatore azzurro. Il 25enne attaccante di Asti era svincolato dopo il fallimento del Brescia, con la cui maglia aveva disputato le ultime quattro stagioni di Serie B. L’operazione per la verità sembrava potesse andare in porto già a inizio mese, con la società azzurra e il calciatore piemontese che avevano trovato l’accordo, ma nelle settimane successive si sono dilatati i tempi necessari a svolgere le visite mediche e così si è dovuto attendere ieri per mettere nero su bianco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Cobolli-Djokovic: gli highlights. Flavio lotta, ma Nole è troppo forte
Attacco ancora più forte. Flavio Bianchi in azzurro - Finalizzata l’acquisizione del giocatore di cui si era parlato più volte durante le settimane di calciomercato e che ieri è andata finalmente a buon fine. Riporta msn.com
Reggiana, per l’attacco prendono quota i nomi di Tsadjout e Flavio Bianchi - La Reggiana è da tempo alla ricerca di un attaccante che possa arricchire il reparto offensivo di Davide Dionigi. Da m.tuttomercatoweb.com