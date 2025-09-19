ATP Hangzhou 2025 Matteo Arnaldi sconfitto in tre set all’esordio da Arthur Cazaux

Il primo turno degli Hangzhou Open 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 250 in corso nell’omonima città cinese, vede la sconfitta all’esordio di Matteo Arnaldi, che cede in tre set al transalpino Arthur Cazaux, vittorioso con lo score di 6-4 3-6 7-5 in due ore e 42 minuti di gioco. Domani, agli ottavi, per lui ci sarà il derby contro il connazionale Corentin Moutet, testa di serie numero 4. Nel primo set l’azzurro va in difficoltà al servizio nel terzo game, finendo sotto 15-40, e cede la battuta alla prima occasione. Arnaldi si procura la palla per l’immediato controbreak nel quarto gioco, ma non la sfrutta, poi deve evitare di subire un altro break sia nel quinto game, quando deve cancellare due opportunità all’avversario, sia nel settimo, quando deve annullarne un’altra. 🔗 Leggi su Oasport.it

