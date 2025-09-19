ATP Hangzhou 2025 Matteo Arnaldi sconfitto in tre set all’esordio da Arthur Cazaux
Il primo turno degli Hangzhou Open 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 250 in corso nell’omonima città cinese, vede la sconfitta all’esordio di Matteo Arnaldi, che cede in tre set al transalpino Arthur Cazaux, vittorioso con lo score di 6-4 3-6 7-5 in due ore e 42 minuti di gioco. Domani, agli ottavi, per lui ci sarà il derby contro il connazionale Corentin Moutet, testa di serie numero 4. Nel primo set l’azzurro va in difficoltà al servizio nel terzo game, finendo sotto 15-40, e cede la battuta alla prima occasione. Arnaldi si procura la palla per l’immediato controbreak nel quarto gioco, ma non la sfrutta, poi deve evitare di subire un altro break sia nel quinto game, quando deve cancellare due opportunità all’avversario, sia nel settimo, quando deve annullarne un’altra. 🔗 Leggi su Oasport.it
I RISULTATI AZZURRI DALLA CINA Sono arrivati un po' di responsi dalla Cina, dai due tornei che si stanno giocando in questo giorni. Il ritorno in campo di Matteo Berrettini a Hangzhou coincide purtroppo con una sconfitta in due set contro Dalibor Svrcina.
Lorenzo Sonego raggiunge il secondo turno di Chengdu: superato J.M. Cerundolo per 4-6, 6-3, 6-1 Matteo Berrettini esce subito di scena da Hangzhou: al rientro dopo quasi tre mesi di stop, l'azzurro viene sconfitto con un doppio 6-3 da Svrcina.
Matteo Berrettini torna in campo all'ATP 250 di Hangzhou: quando gioca, programma e orario delle partite · Tennis; Berrettini ko al rientro: Svrcina vince in 2 set; LIVE Arnaldi-Cazaux, 4-6, 6-3, 3-4 ATP Hangzhou 2025 in DIRETTA: fasi calde del parziale decisivo.
