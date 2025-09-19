ATP Hangzhou 2025 Matteo Arnaldi sconfitto in tre set all’esordio da Arthur Cazaux

Oasport.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il primo turno degli Hangzhou Open 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 250 in corso nell’omonima città cinese, vede la sconfitta allesordio di Matteo Arnaldi, che cede in tre set al transalpino Arthur Cazaux, vittorioso con lo score di 6-4 3-6 7-5 in due ore e 42 minuti di gioco. Domani, agli ottavi, per lui ci sarà il derby contro il connazionale Corentin Moutet, testa di serie numero 4. Nel primo set l’azzurro va in difficoltà al servizio nel terzo game, finendo sotto 15-40, e cede la battuta alla prima occasione. Arnaldi si procura la palla per l’immediato controbreak nel quarto gioco, ma non la sfrutta, poi deve evitare di subire un altro break sia nel quinto game, quando deve cancellare due opportunità all’avversario, sia nel settimo, quando deve annullarne un’altra. 🔗 Leggi su Oasport.it

atp hangzhou 2025 matteo arnaldi sconfitto in tre set all8217esordio da arthur cazaux

© Oasport.it - ATP Hangzhou 2025, Matteo Arnaldi sconfitto in tre set all’esordio da Arthur Cazaux

In questa notizia si parla di: hangzhou - matteo

Matteo Berrettini tornerà a giocare in Cina? Il romano iscritto al torneo di Hangzhou

Berrettini il ritorno, Matteo riparte da Hangzhou

Tennis, Matteo Berrettini riparte da Hangzhou: l’annuncio sui social

Matteo Berrettini torna in campo all'ATP 250 di Hangzhou: quando gioca, programma e orario delle partite · Tennis; Berrettini ko al rientro: Svrcina vince in 2 set; LIVE Arnaldi-Cazaux, 4-6, 6-3, 3-4 ATP Hangzhou 2025 in DIRETTA: fasi calde del parziale decisivo.

atp hangzhou 2025 matteoATP Hangzhou 2025, Matteo Arnaldi sconfitto in tre set all’esordio da Arthur Cazaux - Il primo turno degli Hangzhou Open 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 250 in corso nell'omonima città cinese, vede la sconfitta all'esordio di Matteo ... Lo riporta oasport.it

atp hangzhou 2025 matteoATP Hangzhou 2025, slitta a domani il match di Matteo Arnaldi - La pioggia è la principale protagonista della giornata nell'ATP 250 di Hangzhou. oasport.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Atp Hangzhou 2025 Matteo