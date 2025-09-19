Atp Chengdu Sonego e Darderi fuori al secondo turno

Webmagazine24.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Lorenzo Sonego si ferma al secondo turno (ottavi di finale) dell'Atp 250 di Chengdu, in Cina. L'azzurro, n. 44 del mondo, ha ceduto in due set allo statunitense Marcos Giron con il punteggio di 6-4 6-4 a favore del n. 50 Atp in poco meno di un'ora e tre quarti di gioco.  Anche . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: chengdu - sonego

Tabellone ATP Chengdu 2025: Musetti e Darderi guidano il tabellone, c’è anche Sonego

Pronostico e quote Lorenzo Sonego – Juan Manuel Cerundolo, Chengdu 18-09-2025

LIVE Sonego-J. Cerundolo, ATP Chengdu 2025 in DIRETTA: inizia la corsa del piemontese

Sonego e Darderi ko a Chengdu, fuori al secondo turno dell'Atp; Sonego e Darderi si fermano agli ottavi dell'Atp 250 di Chengdu: ko con Giron e Tabilo; ATP Chengdu 2025, disastro Darderi e Sonego: entrambi fuori in due set.

atp chengdu sonego darderiSonego e Darderi salutano subito il Chengdu Open - argentino, testa di serie numero 2 nel tabellone e numero 30 del mondo, dopo il bye del primo turno, ... Lo riporta tuttosport.com

Tabellone ATP Chengdu 2025: Musetti e Darderi guidano il tabellone, c’è anche Sonego - Non sono molte le occasioni in cui l'Italia ha potuto dire di avere le prime due teste di serie in un torneo ATP sul circuito maggiore. Da oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Atp Chengdu Sonego Darderi