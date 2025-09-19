ATP Chengdu 2025 O’Connell e Nakashima passano ai quarti di finale Giornata negativa per i colori azzurri

Gli incontri degli ottavi di finale della parte bassa del tabellone caratterizzano il programma di giornata del torneo ATP di Chengdu. Giornata negativa per i colori azzurri con le sconfitte di Lorenzo Sonego e Luciano Darderi. Passano ai quarti di finale l’australiano Christopher O’Connell e l’americano Brandon Nakashima. Continua il rendimento altalenante di Lorenzo Sonego. L’americano Marcos Giron piega il titolare della testa di serie numero otto 6-4 6-4 in un’ora e quarantaquattro minuti. Lo statunitense si aggiudica l’incontro grazie ad un break per set: il primo nel nono gioco del primo parziale per rompere l’equilibrio iniziale e firmare il 5-4, il secondo nel terzo gioco del secondo parziale. 🔗 Leggi su Oasport.it

