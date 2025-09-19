ATP Chengdu 2025 Lorenzo Sonego si ferma al secondo turno contro l’americano Giron

Continua la stagione altalenante di Lorenzo Sonego. Il tennista piemontese è uscito di scena al secondo turno del torneo ATP 250 di Chengdu, venendo sconfitto in due set dall’americano Marcos Giron, numero 50 della classifica mondiale, in un’ora e quarantatré minuti di gioco. Lo statunitense si è imposto c on un duplice 6-4, staccando il biglietto per i quarti di finale, dove affronterà il vincente del match tra il connazionale Brandon Nakashima ed il cinese Shang Juncheng. Sonego ha concesso troppo nei propri turni di servizio, ben otto palle break; mentre sono state solo due quelle dell’americano, che le ha salvate entrambe. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Chengdu 2025, Lorenzo Sonego si ferma al secondo turno contro l’americano Giron

In questa notizia si parla di: chengdu - lorenzo

Musetti gioca a Chengdu: il tabellone di Lorenzo

Il tabellone di Lorenzo Musetti a Chengdu: possibile esordio contro una promessa croata

Pronostico e quote Lorenzo Sonego – Juan Manuel Cerundolo, Chengdu 18-09-2025

Lorenzo Sonego raggiunge il secondo turno di Chengdu: superato J.M. Cerundolo per 4-6, 6-3, 6-1 Matteo Berrettini esce subito di scena da Hangzhou: al rientro dopo quasi tre mesi di stop, l'azzurro viene sconfitto con un doppio 6-3 da Svrcina. - X Vai su X

ATP 250 Chengdu 2025 Inizia bene il torneo cinese per Lorenzo Sonego , che supera in tre set l'argentino Juan Manuel Cerundolo (4-6, 6-3, 6-1). Al prossimo turno sfiderà Giron. - facebook.com Vai su Facebook

Atp Hangzhou e Chengdu 2025, il programma di oggi: partite e orari; ATP Chengdu 2025, disastro Darderi e Sonego: entrambi fuori in due set; Montepremi Atp Chengdu 2025 con Musetti: soldi, punti ranking e prize money.

ATP Chengdu 2025, risultati 18 settembre: avanza Giovanni Mpetshi Perricard, si ritira Gaël Monfils - Si completa il primo turno dei Chengdu Open 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 250 in corso nell'omonima città cinese: buone notizie in casa Italia, ... Segnala oasport.it

Tabellone ATP Chengdu 2025: Musetti e Darderi guidano il tabellone, c’è anche Sonego - Non sono molte le occasioni in cui l'Italia ha potuto dire di avere le prime due teste di serie in un torneo ATP sul circuito maggiore. Si legge su oasport.it