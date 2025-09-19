ATP Chengdu 2025 Darderi perde contro Tabilo negli ottavi di finale

Si ferma subito la corsa di Luciano Darderi nel torneo ATP di Chengdu. Nel match degli ottavi di finale l’azzurro perde contro Alejandro Tabilo, giocatore proveniente dalle qualificazioni. Il cileno s’impone 6-4 6-3 in un’ora e ventisette minuti e nei quarti sfiderà il vincente del confronto tra Christopher O’Connell e Yi Zhou. Il cileno inizia la partita con l’1-0 firmato ai vantaggi, il suo rivale replica con l’1-1. La seconda testa di serie si salva da 0-30 e, al termine di un game maratona, impatta sul 2-2. I due contendenti proseguono il duello nel rispetto dei turni di servizio. Darderi punta sulla forza dei suoi colpi da fondo, il sudamericano cerca di variare il gioco per togliere ritmo all’avversario. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Chengdu 2025, Darderi perde contro Tabilo negli ottavi di finale

