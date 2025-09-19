Atp 250 Chengdu out Sonego e Darderi | manca poco per l’esordio di Musetti
L’Atp 250 di Chengdu prosegue con il suo programma, ma non arrivano buone notizie per l’Italia: sia Sonego sia Darderi sono usciti al secondo turno. In questi giorni è in corso in Cina l’ Atp 250 di Chengdu che ha visto in campo finora sia Lorenzo Sonego sia Luciano Darderi. Non sono però arrivate buone notizie visto che entrambi sono purtroppo usciti al secondo turno, ovvero agli ottavi di finale. Per l’Italia ora resta la speranza di vedere un Lorenzo Musetti al 100%. Inutile nascondersi: al momento è lui il favorito per la vittoria del torneo. Ecco allora quando esordirà e contro chi giocherà. 🔗 Leggi su Sportface.it
