AtleticaMENTE il racconto della Dual Career è una mostra fotografica dedicata al programma che permette di conciliare lo studio con lo sport di altissimo livello Un' opportunità preziosa per dei giovani davvero in gamba

U na mostra fotografica per celebrare un programma avviato nell'anno accademico 2021-22, e oggi considerato uno dei fiori all'occhiello dell'università: è "AtleticaMENTE, il racconto della Dual Career", e sarà visitabile fino al 31 gennaio 2026 presso la Galleria espositiva dell'Edificio Agorà dell'università di Milano-Bicocca. Protagonisti sono 16 dei circa 80 studenti che fino a oggi hanno compiuto il percorso di Dual Career, fotografati nell'ateneo con "i ferri del mestiere". "Adrenalina pura": presentata a Milano l'ottava edizione del Festival dello Sport di Trento X Spiega Lucia Visconti Parisio, delegata dello sport universitario: « Il progetto Dual Career vuole sostenere il doppio percorso dei nostri studenti che sono anche atleti di alto livello.

