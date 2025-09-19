Atletica paralimpica | la storia di Marco Cicchetti il romano di 26 anni che vola a Nuova Delhi per i mondiali

Sul fianco destro il suo animale preferito, una lepre, attraversata da una freccia che scompone ma non uccide, e sulla schiena il ricordo delle paralimpiadi di Tokyo e Parigi, a cui ha partecipato.Ventisei anni, romano, Marco Cicchetti è tra gli atleti più promettenti della rosa azzurra in. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: atletica - paralimpica

Atletica Paralimpica. Duecento metri da record

Trionfo per la Polisportiva Contesse di Messina: 12 medaglie ai campionati italiani assoluti di atletica paralimpica

? È stato un sabato indimenticabile a Roma! Abbiamo inaugurato il primo polo di Scuola di Avviamento all’Atletica Paralimpica del progetto Formazione del Talento. L’energia di tutti i bambini e delle loro famiglie ha reso questo evento davvero speciale. Vai su Facebook

Livorno polo nazionale del progetto “Formazione del talento” della Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali per l'avviamento e la specializzazione nell'atletica paralimpica - X Vai su X

Riccardo Bagaini e Marco Cicchetti convocati ai Mondiali di Atletica Paralimpica; Ci stiamo perdendo tanti talenti sportivi con disabilità: è ora di agire; Assoluti paralimpici, da Legnante a Sabatini tutti i protagonisti nel weekend di Grosseto.

Giubileo dello sport. La giovane atleta paralimpica Sara Vargetto: “Mi ha dato una nuova vita” - In occasione del Giubileo dello Sport, che si terrà il 14 e 15 giugno, abbiamo incontrato Sara Vargetto, giovane promessa dell’atletica paralimpica italiana con un sorriso contagioso e un’energia ... Si legge su agensir.it

Atletica Paralimpica. Duecento metri da record - Duecento metri da urlo nell’ultima giornata dei Campionati Italiani Assoluti di Atletica paralimpica. Lo riporta lanazione.it