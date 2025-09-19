Atletica Nell’ultimo appuntamento con il campionato italiano Csi di Cernusco sul Naviglio La Pontremolese fa incetta di medaglie Nicola Vanni domina nei 3000 metri

Cala il sipario sul campionato italiano di atletica leggera Csi a cui hanno partecipato oltre 120 squadre provenienti da tutte le regioni della penisola. Nella kermesse di atletica svoltasi all’ Ermanno Zacchetti di Cernusco sul Naviglio ha regalato emozioni, e sorprese. La copertina è per Nicola Vanni, che domina i 3000 metri nonostante non fosse al meglio nella categoria Master B. La squadra della Polisportiva Pontremolese nell’occasione ha messo insieme un ottimo risultato conquistando ben 6 medaglie. Una d’oro con Vanni, un argento con Cecilia Beghini nei 60 ostacoli, 4 bronzi due con Giampiero Musetti, salito sul gradino più basso del podio negli 800 e terzo nel salto in lungo, una con la staffetta che poggiava sulle potenzialità di Elena Armanini, Cecilia Beghini, Emilia Nadotti, Matilde Musetti, medaglia nel salto in alto con la Viola Pizzanelli in bronzo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

