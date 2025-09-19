Atletica | Mondiali di Tokyo delusione Diaz nel triplo | l' atleta azzurro fuori dal podio | Ho perso non ho giustificazioni

Era uno dei favoritissimi per un posto sul podio del salto triplo ai mondiali di atletica di Tokyo, ma il risultato finale non è stato quello sperato. Andy Diaz Hernandez, atleta azzurro della Libertas Livorno in forza alle Fiamme Gialle, ha chiuso al sesto posto nel salto triplo con la misura di. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

In questa notizia si parla di: atletica - mondiali

Atletica: Mondiali, Palmisano argento nella 35 km di marcia

LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: PALMISANO MERAVIGLIA D’ARGENTO! Trionfano Perez e Dunfee. Tra poco Fabbri nel peso

Medagliere Mondiali atletica 2025: Italia in quota con l’argento di Palmisano

Mondiali di atletica, i risultati di oggi: argento #Dallavalle nel salto triplo #SkySport - X Vai su X

È IL LORO TURNO Ai Mondiali di atletica di Tokyo c’è un’altra giornata tutta da seguire! Andrea Dallavalle e Andy Diaz Hernandez vanno a caccia della medaglia nella finale del salto triplo! Lo show comincia alle 13.50! Allacciate le cintureeeeeee #It Vai su Facebook

Medagliere Mondiali atletica 2025: USA in fuga, Italia in lotta per la top10; Atletica | Mondiali di Tokyo, delusione Diaz nel triplo: l'atleta azzurro fuori dal podio: Ho perso, non ho giustificazioni; Mondiali di atletica a Tokyo, Tamberi e Jacobs eliminati. Sara Fantini in finale.

Sorpresa ai Mondiali di Tokyo: Dallavalle in lacrime per l'argento e per il selfie spunta... Berrettini - L’Italia festeggia un altro successo ai Mondiali di atletica leggera di Tokyo 2025, conquistando la sesta medaglia di questa edizione. Secondo corrieredellosport.it

Diretta live Mondiali di Atletica Tokyo 2025 18 settembre, Battocletti in finale 5000m, delusione Pernici. Risultati e medaglie - Mondiali atletica Tokyo 18 settembre 2025, programma, medagliere, protagonisti di oggi dei campionati al quinto giorno: Battocletti e Pernici dopo l'oro di Furlani ... Da sport.virgilio.it