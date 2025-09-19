Atletica Lyles e Jefferson-Wooden padroni dei 200 Dallavalle argento galattico Bol e Benjamin senza ostacoli
A Tokyo è andata in scena la settima giornata dei Mondiali 2025 di atletica, con l’assegnazione di cinque titoli. L’Italia festeggia lo splendido argento di Andrea Dallavalle nel salto triplo, mentre Andy Diaz non è andato oltre la sesta piazza. Eloisa Coiro ha ben figurato nelle semifinali degli 800 metri, non andando così lontana dall’atto conclusivo. C’era enorme attesa per le altre finali della serata: Melissa Jefferson-Wooden ha firmato la doppietta nella velocità imponendosi sui 200 metri, Noah Lyles ha trionfato in maniera perentoria sul mezzo giro di pista per la quarta volta di fila, Femke Bol e Rai Benjamin sono i padroni dei 400 ostacoli. 🔗 Leggi su Oasport.it
