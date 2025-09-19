Atletica leggera Orecchiella trionfa con Castelli Vittoria alla Vagli-Campocatino

Stagione estiva ormai al termine, ma diverse le gare di livello a chiudere il periodo, fra le quali la sedicesima edizione della " Lago di Vagli - Campocatino Up e Down ", prova di corsa in montagna sui sentieri della Garfagnana. Organizzata dal Gs Orecchiella, sotto l'egida della "Fidal" toscana, la competizione si è snodata su un percorso piuttosto impegnativo, tipico della specialità, sulla distanza di 11,140 chilometri, con partenza dalla piscina comunale di Vagli di Sotto, il passaggio all'interno del bioparco, l'attraversamento del ponte a funi sospeso sul lago, per poi salire fino all'oasi naturale di Campocatino, dov'era posto il gran premio della montagna, per, poi, far ritorno al Lago di Vagli per il traguardo finale.

