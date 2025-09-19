Atletica Dallavalle argento nel triplo

15.28 Sesta medaglia per l'Italia ai Mondiali di Tokyo. Andrea Dallavalle è argento nel salto triplo, con la misura di 17,64 metri. L'atleta piacentino ottiene la medaglia al suo ultimo salto. L'oro va al portoghese Pichardo (anche lui all'ultimo salto) con 17,91 metri. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

