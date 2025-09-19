Atletica Dallavalle argento nel triplo

L’atleta salta 17,64 metri e batte il suo record. Davanti a lui il portoghese Pichardo. Per l’Italia è la sesta medaglia in questi Mondiali. Delusione per Diaz, solo sesto. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Atletica, Dallavalle argento nel triplo

In questa notizia si parla di: atletica - dallavalle

Mondiali atletica, Dallavalle medaglia d’argento nel salto triplo

LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: Diaz e Dallavalle vicini alla finale nel triplo, Furlani prova a volare nel lungo

Mondiali atletica 2025, 12 italiani in gara oggi: Dallavalle e Diaz in pista per il salto triplo

Ai Mondiali di atletica leggera di Tokyo 2025 un gigantesco Andrea Dallavalle ha conquistato l'argento nel triplo - X Vai su X

Andrea Dallavalle ha conquistato la medaglia d’argento nel salto triplo ai Mondiali di atletica di Tokyo Vai su Facebook

Mondiali di Atletica 2025 - Argento di Dallavalle nel Salto Triplo - Video; Atletica, Dallavalle argento nel triplo; VIDEO | Mondiali di atletica, Dallavalle argento nel salto triplo.

Dallavalle, argento straordinario nel salto triplo ai Mondiali di atletica - Il triplista azzurro ha conquistato la sesta medaglia per la nazionale italiana, il portoghese Pichardo trionfa sul gong. Secondo tuttosport.com

Andrea Dallavalle ha vinto l’argento nel salto triplo, la sesta medaglia italiana ai Mondiali di atletica - Andrea Dallavalle ha vinto la medaglia d’argento nel salto triplo ai Mondiali di atletica leggera che si stanno svolgendo a Tokyo, in Giappone: è la sesta medaglia dell’Italia in questa edizione, la t ... Scrive ilpost.it