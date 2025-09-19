Atletica Antonella Palmisano | Con la 20km inizia un nuovo capitolo L’oro di Furlani mi ha dato i brividi
I Mondiali di atletica per l’Italia si erano aperti con la meravigliosa medaglia d’argento di Antonella Palmisano nella 35km di marcia. La pugliese tornerà in gara ora nella 20km con l’obiettivo di tornare su quel podio sul quale ci è già salita nel 2017 e 2023, oltre al titolo europeo che detiene e l’indimenticabile oro olimpico conquistato proprio a Tokyo nel 2021. In conferenza stampa, la marciatrice azzurra ha parlato della sua attuale condizione dopo le fatiche della 35km: “Sto recuperando bene. Ho ancora un paio di giorni che possono fare la differenza. Alterno momenti di vitalità ad altri di spossatezza, ma ieri ho svolto un breve allenamento per risvegliare le gambe e mi sembrano a posto”. 🔗 Leggi su Oasport.it
