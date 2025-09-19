Atalanta tre settimane di stop per Scalvini | lesione di primo grado all’adduttore
Bergamo, 19 settembre 2025 – Brutte notizie per l’Atalanta, l’infortunio subito da Giorgio Scalvini nel finale della gara di Champions di mercoledì sera a Parigi si è rivelato più grave del previsto. Gli approfondimenti strumentali a cui è stato sottoposto il 21enne difensore di Palazzolo tra ieri e questa mattina hanno evidenziato una lesione muscolo-fasciale di primo grado all’ adduttore lungo di destro. Tempi di recupero oscillanti tra le due e le tre settimane, pertanto il mese di settembre per Scalvini è finito anticipatamente: salterà le prossime due trasferte torinesi consecutive, contro Torino e Juventus, e poi la sfida casalinga del 30 in Champions contro il Bruges, ma e’ a rischio anche per il derby del 4 ottobre contro la Cremonese e probabilmente anche per un’eventuale convocazione del ct azzurro Gattuso per le prossime sfide dell’Italia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
