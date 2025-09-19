Atalanta Lookman torna in gruppo | si chiude il caso di mercato e quell’intreccio con l’Inter

Atalanta, Lookman torna in gruppo e a disposizione del tecnico Juric: si chiude il caso di calciomercato e quell'intreccio con l'Inter Dopo settimane di tensioni e indiscrezioni di mercato, Ademola Lookman, attaccante nigeriano classe 1997, è tornato ad allenarsi con il gruppo dell'Atalanta. Il rientro segna, almeno per il momento, la fine della lunga telenovela .

In questa notizia si parla di: atalanta - lookman

Lookman torna in gruppo: è a disposizione di Juric; Atalanta, Lookman torna ad allenarsi in gruppo: la decisione dopo un colloquio con Juric; Atalanta-Lookman, telenovela finita: il nigeriano torna in gruppo dopo un colloquio con Juric.

Atalanta-Lookman, telenovela finita: il nigeriano torna in gruppo dopo un colloquio con Juric. “Mesi difficili, pronto a tornare” - Dopo mesi difficili e richieste di cessione, l'attaccante nigeriano è tornato in gruppo e potrebbe tornare in campo già domenica ... Scrive ilfattoquotidiano.it

Atalanta, Lookman torna in gruppo: Juric lo avrà a disposizione per la partita contro il Torino - Il nigeriano, che aveva rotto col club dopo il no dei Percassi all'offerta dell'Inter, si stava allenando a parte. Lo riporta msn.com