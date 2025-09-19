Atalanta-Lookman prove di disgelo

Pace fatta. Ieri all'ora di pranzo a Zingonia è andato in scena il tanto atteso chiarimento tra Ademola Lookman e Ivan Juric, che ha accolto positivamente i buoni propositi dell'attaccante nigeriano di tornare a far parte del gruppo squadra atalatino. Detto, fatto. Il numero 11, infatti, si è allenato nel pomeriggio per la prima volta insieme ai compagni dopo due mesi d'assenza e adesso viaggia spedito verso la convocazione per la gara di domenica sul campo del Torino. Possibile che Lookman giochi anche uno spezzone di gara per poi essere al meglio in vista degli impegni contro la Juventus e il Bruges in Champions. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Atalanta-Lookman prove di disgelo

In questa notizia si parla di: atalanta - lookman

