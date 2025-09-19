Atalanta in emergenza | si ferma Scalvini dubbi su De Ketelaere
Le ultime notizie che arrivano da Zingonia dopo la rovinosa sconfitta di Parigi non riguardano soltanto il campo: l’infermeria nerazzurra si è improvvisamente popolata e il calendario di Serie A propone in fretta la trasferta contro il Torino. Preoccupazioni mediche dopo la notte parigina La mattinata di esami strumentali ha confermato quello che sulle tribune . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: atalanta - emergenza
Psg in emergenza: Kvaratskhelia, Belardo e Kang-in Lee rischiano di saltare il match contro l’Atalanta (Le Parisien)
Atalanta, emergenza infortuni: si fermano anche Scalvini e De Ketelaere
Atalanta, emergenza in attacco: anche De Ketelaere ko, tra una settimana la Juventus Vai su Facebook
Psg in emergenza: Kvaratskhelia, Belardo e Kang-in Lee rischiano di saltare il match contro l’Atalanta (Le Parisien) Oltre agli infortunati Dembelé e Doué. La lunga stagione con più di 60 partite sta iniziando a pagare. - X Vai su X
Atalanta, infortunio anche per Kolasinac: quando torna e quante partite salta; Atalanta, tegola Kolasinac: lo sprint Champions senza mezza difesa; Verso Atalanta-Torino, si ferma anche Zappacosta: il motivo.
Atalanta, le ultime su Scalvini e De Ketelaere - L'Atalanta si lecca le ferite in vista della prossima partita in campionato contro il Torino. Come scrive msn.com
Atalanta, emergenza infortuni: si fermano anche Scalvini e De Ketelaere - Non c'è pace per l'Atalanta che continua ad affrontare l'emergenza infortuni, dopo il PSG altri due big vanno in infermeria ... Si legge su today.it