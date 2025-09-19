Ataf il Cda respinge le accuse di immobilismo e rassicura | Affidamento in house nostra priorità
“L’affidamento in house del servizio rappresenta per noi una priorità, qualora ce ne siano le condizioni”. Esordisce così il Cda di Ataf, e ritiene fondamentale sottolinearlo in premessa, rispondendo con una lunga nota alle accuse di immobilismo formulate, in particolare, da alcuni consiglieri. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
In questa notizia si parla di: ataf - respinge
Ataf, il Cda respinge le accuse di immobilismo e rassicura: “Affidamento in house nostra priorità.