ATA e servizio da docente | quanto vale il punteggio per le graduatorie

Molti aspiranti ai profili ATA hanno alle spalle esperienze di insegnamento e si chiedono se — e in che misura — queste possano essere valorizzate nei punteggi delle graduatorie di terza fascia. Il Decreto Ministeriale n. 89 del 21 maggio 2024 chiarisce come viene valutato il servizio prestato come docente, specificando le differenze in base . .it. 🔗 Leggi su Scuolalink.it