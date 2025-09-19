Tempo di lettura: 2 minuti Assomare Italia e Fenailp Turismo aderiscono alla nuova edizione di Puliamo il Mondo, la storica campagna di volontariato ambientale promossa da Legambiente e giunta quest’anno alla sua 32ª edizione. L’appuntamento è fissato per questa mattina, venerdì 19 settembre 2025, alle 10.00, con partenza dal Porto Turistico Masuccio Salernitano di Salerno. L’associazione parteciperà attivamente all’iniziativa con una propria imbarcazione, affiancando lo Spazzamare di Salerno Pulita in una doppia azione che unisce volontariato ambientale e solidarietà internazionale. Da un lato, i volontari e le volontarie saliranno a bordo per raccogliere i rifiuti direttamente dal mare, dando vita a un gesto concreto di tutela dell’ecosistema e della biodiversità marina. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Assomare Italia e Fenailp Turismo al fianco di Legambiente per “Puliamo il Mondo 2025”