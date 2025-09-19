Assegno unico settembre 2025 quando arrivano i soldi | i nuovi importi con le maggiorazioni per alcuni
Tra pochi giorni nelle tasche delle famiglie con figli a carico arriverà la nuova tranche dell’assegno unico. Lunedì 22 e martedì 23 settembre l’Inps erogherà le somme di settembre aggiornate sulla base dei nuovi importi Istat e dell’aumento dello 0,8 per cento rispetto al 2024. Nuovi importiIn. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
