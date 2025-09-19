Assegno di divorzio per le unioni civili | cosa cambia

Quifinanza.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Corte di Cassazione ha stabilito che l’ assegno di divorzio può essere riconosciuto anche dopo lo scioglimento di un’unione civile. Con una recente ordinanza della prima sezione civile, i giudici hanno precisato che si applicano i medesimi principi già previsti per le coppie sposate, ribadendo l’importanza delle funzioni assistenziale e perequativo-compensativa. Secondo la Suprema Corte, l’assegno può essere riconosciuto dopo l’accertamento della inadeguatezza dei mezzi del richiedente, individuando così la sua funzione assistenziale e la sua funzione perequativo-compensativa. Il provvedimento sottolinea che le unioni civili, pur avendo caratteristiche proprie, come la possibilità di scioglimento con minori formalità e senza una fase di separazione, restano soggette, per espressa disposizione normativa, alla legge sul divorzio. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

assegno di divorzio per le unioni civili cosa cambia

© Quifinanza.it - Assegno di divorzio per le unioni civili: cosa cambia

In questa notizia si parla di: assegno - divorzio

Il divorzio tra Fedez e Chiara Ferragni è ufficiale. Dai figli all'assegno: ecco cosa prevede l'accordo

Fedez-Ferragni, ufficiale il divorzio congiunto: nessun assegno di mantenimento per i figli né per Chiara. Cosa prevede l'accordo

Il divorzio dei Ferragnez è ormai ufficiale, la legale di Chiara Ferragni: ”Ha rinunciato all’assegno per i figli”

Assegno di mantenimento in caso di divorzio nelle unioni civili: come funziona; Assegno di divorzio nelle unioni civili, la Cassazione: Tutelare il partner più fragile”; Unioni civili: la Cassazione apre all'assegno di divorzio.

Assegno di mantenimento in caso di divorzio nelle unioni civili: come funziona - L’assegno non sarà più riservato alle coppie unite in matrimonio, ma potrà essere corrisposto anche nel caso di scioglimento di un’unione civile. Secondo tg24.sky.it

assegno divorzio unioni civiliAssegno di divorzio nelle unioni civili: cosa ha deciso la Cassazione - L’istituto non prevede la separazione, e quindi neanche il trattamento di “mantenimento”. Segnala repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Assegno Divorzio Unioni Civili