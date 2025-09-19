Assegno di divorzio per le unioni civili | cosa cambia
La Corte di Cassazione ha stabilito che l’ assegno di divorzio può essere riconosciuto anche dopo lo scioglimento di un’unione civile. Con una recente ordinanza della prima sezione civile, i giudici hanno precisato che si applicano i medesimi principi già previsti per le coppie sposate, ribadendo l’importanza delle funzioni assistenziale e perequativo-compensativa. Secondo la Suprema Corte, l’assegno può essere riconosciuto dopo l’accertamento della inadeguatezza dei mezzi del richiedente, individuando così la sua funzione assistenziale e la sua funzione perequativo-compensativa. Il provvedimento sottolinea che le unioni civili, pur avendo caratteristiche proprie, come la possibilità di scioglimento con minori formalità e senza una fase di separazione, restano soggette, per espressa disposizione normativa, alla legge sul divorzio. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
In questa notizia si parla di: assegno - divorzio
Il divorzio tra Fedez e Chiara Ferragni è ufficiale. Dai figli all'assegno: ecco cosa prevede l'accordo
Fedez-Ferragni, ufficiale il divorzio congiunto: nessun assegno di mantenimento per i figli né per Chiara. Cosa prevede l'accordo
Il divorzio dei Ferragnez è ormai ufficiale, la legale di Chiara Ferragni: ”Ha rinunciato all’assegno per i figli”
Assegno di divorzio nelle unioni civili: cosa ha deciso la Cassazione - X Vai su X
Assegno di divorzio Lo squilibrio economico–patrimoniale-reddituale tra i coniugi al momento dello scioglimento del vincolo condiziona il diritto all’assegno. Cass. Civ., Ord. 23 ottobre 2024, n. 27536. L'unico denominatore comune e “condicio sine qua no Vai su Facebook
Assegno di mantenimento in caso di divorzio nelle unioni civili: come funziona; Assegno di divorzio nelle unioni civili, la Cassazione: Tutelare il partner più fragile”; Unioni civili: la Cassazione apre all'assegno di divorzio.
Assegno di mantenimento in caso di divorzio nelle unioni civili: come funziona - L’assegno non sarà più riservato alle coppie unite in matrimonio, ma potrà essere corrisposto anche nel caso di scioglimento di un’unione civile. Secondo tg24.sky.it
Assegno di divorzio nelle unioni civili: cosa ha deciso la Cassazione - L’istituto non prevede la separazione, e quindi neanche il trattamento di “mantenimento”. Segnala repubblica.it