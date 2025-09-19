Assegno di divorzio per le unioni civili | cosa cambia

La Corte di Cassazione ha stabilito che l’ assegno di divorzio può essere riconosciuto anche dopo lo scioglimento di un’unione civile. Con una recente ordinanza della prima sezione civile, i giudici hanno precisato che si applicano i medesimi principi già previsti per le coppie sposate, ribadendo l’importanza delle funzioni assistenziale e perequativo-compensativa. Secondo la Suprema Corte, l’assegno può essere riconosciuto dopo l’accertamento della inadeguatezza dei mezzi del richiedente, individuando così la sua funzione assistenziale e la sua funzione perequativo-compensativa. Il provvedimento sottolinea che le unioni civili, pur avendo caratteristiche proprie, come la possibilità di scioglimento con minori formalità e senza una fase di separazione, restano soggette, per espressa disposizione normativa, alla legge sul divorzio. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

