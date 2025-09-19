Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni docenti e ATA ecco i Contratti integrativi regionali | utilizzo su sostegno part time ottimizzazione cattedra

Dopo la firma del CCNI 202528 sulle assegnazioni provvisorie e utilizzazioni per il personale docente, Ata ed educativo A livello regionale vengono poi firmati dei contratti decentrati che possono apportare delle novità sulla base di esigenze territoriali. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: assegnazioni - provvisorie

Assegnazioni provvisorie legate al rinnovo del CCNI 2025/28: qual è lo stato dell’arte?

Assegnazioni provvisorie docenti e ATA: nella prossima settimana si può chiudere nuovo contratto. Domande possibili dall’11 luglio?

Assegnazioni provvisorie personale docente e ATA 2025: domande possibili dall’11 luglio

Scuola dell’Infanzia e Primaria – rettifiche e integrazioni utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie (a.s. 2024/25) Vai su Facebook

Assegnazioni provvisorie docenti 2025/26: possibili ancora rettifiche e integrazioni ma disponibilità sopravvenute dopo il 22 agosto vanno alle supplenze dei precari - X Vai su X

Assegnazioni provvisorie docenti 25/26: dubbi sulle operazioni. Priorità va al comune di ricongiungimento?; ATP Roma. Elenchi utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente di ogni ordine e grado a.s. 2025/2026; Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2025/2026 personale docente, educativo, ATA [SPECIALE].

Assegnazioni provvisorie 25/26 docenti ancora a tempo determinato, si sono svolte in coda a quelle dei colleghi già di ruolo - I docenti con nomina finalizzata al ruolo, che hanno presentato domanda di assegnazione provvisoria, sono (stati) trattati in coda a quelli già a tempo indeterminato, secondo le disposizioni di cui al ... Come scrive orizzontescuola.it

USB Scuola Cosenza, assegnazioni provvisorie nel caos: firmato un contratto integrativo che penalizza i docenti - Il sindacato denuncia gravi violazioni dei diritti dei docenti nel nuovo CIR firmato da USR e sindacati. Si legge su quicosenza.it