Il debutto del primo contenuto aggiuntivo di Assassin’s Creed Shadows, intitolato Gli Artigli di Awaji, non ha convinto la community. Su Steam il giudizio è già impietoso: oltre 250 recensioni hanno portato il punteggio complessivo a “Perlopiù negativo”, segnale evidente di un’accoglienza molto tiepida. Assassin’s Creed Shadows – Gamerbrain.net Critiche alla durata e alla mancanza di contenuti reali. Il punto più discusso riguarda la scarsa longevità. Ubisoft aveva promesso un’espansione da oltre dieci ore, ma gran parte dei giocatori riferisce di aver completato la storia principale in appena tre. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - Assassin’s Creed Shadows: delude la prima espansione Gli Artigli di Awaji