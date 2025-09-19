Asportato un tumore gigante dalla faccia di un paziente 87 anni
AGI - Un tumore gigante rimosso dal volto e dal collo di un anziano. Accade nel Messinese, protagonisti un paziente di 87 anni e l'equipe di Otorinolaringoiatria e chirurgia cervico facciale ad indirizzo oncologico dell'ospedale di Taormina. L'intervento salvavita è stato eseguito dal team guidato da Serenella Palmeri, responsabile facente funzioni del reparto, conl'equipe anestesiologica e infermieristica di Giacomo Filoni. Una operazione estremamente complessa per liberare l'uomo dal tumore che gli provocava sofferenze. "Il paziente mi aveva pregato di salvargli la vita - spiega Palmeri - non riusciva più a sopportare il dolore. 🔗 Leggi su Agi.it
In questa notizia si parla di: asportato - tumore
Intervento record a Pisa: asportato con successo un tumore ‘super gigante’
Asportato tumore ovarico di 35 chili al Careggi di Firenze: “Dimensioni straordinarie, caso raro e complesso”
Tumore gigante, intervento record ad Aviano: asportato un liposarcoma raro di oltre 40 centimetri e 15 chili. «Primo caso al mondo di queste dimensioni»
FROSINONE: OSPEDALE SPAZIANI: ASPORTATO TUMORE RECORD DI 228 CM³! Un intervento da record che, per fortuna, ma soprattutto per la bravura del personale medico, si può anche raccontare. È quello eseguito nei giorni scorsi, all’ospedale 'Fabriz - facebook.com Vai su Facebook
Cos'è il carcinoma basocellulare asportato a Gordon Ramsay: come riconoscere il più comune tumore della pelle - X Vai su X
Chirurgia Maxillo-Facciale: “Un tumore invadeva metà del mio viso”; Bologna, all'ospedale Sant'Orsola rimosso tumore dal viso con un intervento record: la mascella ricostruita con tecnica 3D. «Allo specchio mi riconosco»; Tumore al viso, ricostruzione con il 3D.
Incredibile operazione all'ospedale di Taormina: rimosso un tumore gigante della faccia e del collo in un paziente di 87anni - Un intervento estremamente complesso per liberare un paziente da una neoplasia che gli provocava indicibili sofferenze ... Segnala msn.com