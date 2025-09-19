asportato un tumore gigante dalla faccia di un paziente 87 anni

AGI - Un tumore gigante rimosso dal volto e dal collo di un anziano. Accade nel Messinese, protagonisti un paziente di 87 anni e l'equipe di Otorinolaringoiatria e chirurgia cervico facciale ad indirizzo oncologico dell'ospedale di Taormina. L'intervento salvavita è stato eseguito dal team guidato da Serenella Palmeri, responsabile facente funzioni del reparto, conl'equipe anestesiologica e infermieristica di Giacomo Filoni. Una operazione estremamente complessa per liberare l'uomo dal tumore che gli provocava sofferenze. "Il paziente mi aveva pregato di salvargli la vita - spiega Palmeri - non riusciva più a sopportare il dolore. 🔗 Leggi su Agi.it

